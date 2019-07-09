Путин назвал русских и украинцев одной нацией

Русские и украинцы по сути являются одной нацией, так как у них общая история и религиозная принадлежность, поэтому сближение между ними начнется, заявил президент Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что земли, являющиеся сейчас ядром Украины, присоединялись к России на основе «религиозной принадлежности» – тогда «все были православными и называли себя русскими».

«И они не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша», – отметил российский лидер.

Он также отметил, что «со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право», однако подчеркнул огромное количество связей между народами.

«При этом если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине считает сегодня, что они должны подчеркивать свою идентичность, бороться за это, у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже. Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах», – сказал Путин.

Он добавил, что «это совершенно очевидный факт», который власти Украины не хотят признавать.

«Но я думаю, что здравый смысл восторжествует, и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал – сближение неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», – сказал он.

В июне Путин выразил надежду, что новое руководство Украины, полагаясь на доверие народа своей страны, сможет двигаться по пути восстановления отношений с Россией.