Выдачу поддельных сертификатов безопасности самолетов «Антонов» разоблачили на Украине

Полковник украинского министерства обороны создал схему хищения и присвоения средств госпредприятия «Антонов», ущерб составил свыше 190 тыс. долларов, заявила СБУ.

«Полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия Антонов». Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, проверки по договорам не проводились, а самолеты отдавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам.

По данным СБ Украины, на самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам.

«В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше пяти млн гривен (более 190 тыс. долларов по курсу нацбанка)», – добавили в СБУ,

Уголовное дело было возбуждено по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция провела обыски, в ходе которых обнаружила проекты договоров, фиктивные документы по их выполнению, записи "черной" бухгалтерии, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы и другие доказательства.

Полицейские в ходе обысков нашли проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физлиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

Кроме того, были найдены записи «черной» бухгалтерии, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы.

«Следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц минобороны», – сказали в ведомстве.