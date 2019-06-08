«Российский агент» из расследования Мюллера оказался агентом Госдепа

В своем докладе по «российскому делу» спецпрокурор США Роберт Мюллер не упомянул, что российско-украинский консультант Константин Килимник, которого Мюллер связывает с российской разведкой, был еще и информатором Госдепа, сообщают СМИ.

Килимник работал с Полом Манафортом и был важным источником информации об Украине и России для американского внешнеполитического ведомства, пишет Hill.

В частности, через него осуществлялись контакты между официальными лицами США и Украины.

Американские чиновники ценили Килимника и в переписке скрывали его имя, опасаясь, что данные о нем попадут на WikiLeaks.

Другие западные правительства также полагались на Килимника в качестве источника.

Однако в расследовании Мюллера говорится только о якобы имеющейся связи Килимника с российской разведкой, хотя документы, свидетельствующие о работе консультанта на Госдеп, у спецпрокурора были.

В докладе Мюллера Килимник изображается как российский агент, хотя консультант, судя по всему, был против воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.