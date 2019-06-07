Саграда-Фамилия в Барселоне получила разрешение на строительство спустя 137 лет

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда-Фамилия), начавшееся 137 лет назад.

«Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить (в городскую казну – прим. ВЗГЛЯД)», – заявила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету El Mundo.

На протяжении 137 лет у храма не было разрешения на ведение строительных работ от городской управы. Переговоры о его получении начались в ноябре 2016 года, так как без контроля города строительство шло с нарушениями.

В 2018 году стало известно, что совет, отвечающий за строительные работы в храме, и городские власти Барселоны договорились о выплате 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет. Также Саграда-Фамилия должна выплатить 4,6 млн евро налога.

Строительство собора Святого Семейства началось в 1882 году и продолжается до сих пор. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. В 2005 году собор вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают около 4,5 млн туристов.

Планируется, что в 2026 году к столетию смерти Гауди работы будут завершены.

Напомним, 15 апреля произошло возгорание еще одного известного собора – Нотр-Дам-де-Пари. В результате пожара обрушились шпиль и крыша здания. Ликвидировать огонь удалось лишь к утру следующего дня. На реконструкцию Нотр-Дама было собрано свыше 1 млрд евро.