ДНР отбила атаку бойцов ВСУ на Горловском направлении

Украинские военные предприняли попытку прорыва на Горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Представитель ведомства уточнил, что в четверг 30 бойцов полка «Азов» начали атаку подразделений республики, передает РИА «Новости».

«Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях», – сказал представитель Народной милиции.

По этим сведениям, в результате атаки погибли двое бойцов ВСУ, девять украинских военнослужащих получили различные ранения.

Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в результате обострения конфликта между сторонами погибли двое украинских военных.

«Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась», – отметил он. По его словам, на 12.00 по местному времени было зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны противника.

Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения грузовика ВСУ с припасами в Донбассе.