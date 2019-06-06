СК объявил о задержании подозреваемых в убийстве Шабтая Калмановича

Следователи в среду задержали двух человек, которые подозреваются в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве ходатайствуют об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что задержаны мужчины 1982 и 1979 годов рождения. Дело расследуется по статьям «Убийство» «незаконный оборот оружия».

Задержание произведено после совместных мероприятий ГУУР МВД России и СКР.

Автомобиль Шабтая фон Калмановича был расстрелян 2 ноября 2009 года в районе Смоленской набережной в Петербурге. По нему выпустили несколько очередей из автоматического оружия. Калманович скончался на месте, его водитель Петр Туманов был госпитализирован и выжил.