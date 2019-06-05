Американцы за год стали меньше бояться России

Число американцев, которые видят в России серьезную угрозу для США, за год уменьшилось на 13%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного в конце мая независимой исследовательской службой SSRS.

Согласно результатам опроса, 34% американцев считают Россию «весьма серьезной угрозой», 31% – «достаточно серьезной угрозой», 18% – «небольшой угрозой». Только 15% участников опроса высказали мнение о том, что Россия «не представляет никакой угрозы», и 2% не выразили определенного мнения на этот счет, передает ТАСС.

Между тем из аналогичного опроса, проводившегося в мае прошлого года, следует, что число американцев, считавших Россию очень серьезной угрозой, составляло 38%, умеренно-серьезной угрозой Россию называли 40%, а небольшой угрозой – 14%. Не рассматривали Россию как угрозу 7%, а 2% не выражали определенного мнения на этот счет.

Опрос проводился 28-31 мая по телефону на английском и испанском языках среди 1006 американцев. 34% опрошенных назвали себя сторонниками Демократической партии, 27% – сторонниками Республиканской партии, 39% представились как независимые. Степень погрешности при опросе составила около 3,8%.

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