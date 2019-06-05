Минтранс пообещал жесткую реакцию на проблемы с багажом в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих планирует поставить на ближайшем заседании директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» вопрос о персональной ответственности по проблемам с выдачей багажа, сообщает ведомство.

«Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там уточняется, что министерство направило рекомендацию руководству воздушной гавани максимально быстро наладить технологические процессы по багажу и увеличить численность персонала на всех проблемных участках.

Напомним, задержками багажа в Шереметьево занялась транспортная прокуратура Москвы. СМИ сообщали, что задержки багажа происходят из-за нехватки грузчиков. В Шереметьево объяснили эту ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.