Работники «Зимней вишни» не знали расположение эвакуационных выходов

Повар кофейни ООО «Зимняя вишня» Надежда Волкова рассказала в суде, что не знала, где находятся эвакуационные выходы в здании.

Волкова, работавшая поваром в кофейне на четвертом этаже ТРЦ с сентября 2016 года, рассказала, что «знала, как выйти с кухни, а где есть эвакуационные выходы – не знала», передает РИА «Новости».

Она добавила, что о пожаре узнала от коллеги, Антона Лукьянова – тот закричал, что в здании пожар и нужно эвакуироваться.

По словам повара, в день пожара никакого звукового или светового оповещения не было.

Волкова также пояснила суду, что работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу.

«По этому выходу можно было попасть только на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами», – уточнила она.

Лестница закрывалась на магнитный замок, чипы от него были у нескольких работников кухни.

Волкова сказала, что не помнит, были ли в здании планы эвакуации, и не помнит, чтобы были инструктажи.

«Помню, в каком-то журнале расписывалась», – добавила она.

Ранее свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне». До этого выжившая при пожаре в ТРЦ рассказала, что охранники одного из магазинов заперли двери и отказались выпускать людей.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.