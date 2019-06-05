Работники «Зимней вишни» не знали расположение эвакуационных выходов

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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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У авиаторов появились новые вопросы к «Суперджету»

В авиации ожесточенно спорят о том, чьи ошибки губят «Суперджеты» – конструкторов или пилотовФото: СК РФ/РИА «Новости»
В канун публикации первых выводов МАК о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево в российской авиации развернулся ожесточенный спор. Одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет. Другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним, похоже, примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета». Подробности...
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Что означают слова Трампа о «бегстве русских из Венесуэлы»

Российские военные советники остаются в ВенесуэлеФото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
«Российские специалисты массово покидают Венесуэлу». Такими заявлениями сегодня бросаются не только крупные американские СМИ, но и президент США Дональд Трамп. Насколько достоверны подобные утверждения, как они связаны с переговорами Москвы и Вашингтона – и почему все эти вбросы делаются именно сейчас? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
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Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
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Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Работники «Зимней вишни» не знали расположение эвакуационных выходов

            5 июня 2019, 10:24

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Повар кофейни ООО «Зимняя вишня» Надежда Волкова рассказала в суде, что не знала, где находятся эвакуационные выходы в здании.

            Волкова, работавшая поваром в кофейне на четвертом этаже ТРЦ с сентября 2016 года, рассказала, что «знала, как выйти с кухни, а где есть эвакуационные выходы – не знала», передает РИА «Новости».

            Она добавила, что о пожаре узнала от коллеги, Антона Лукьянова – тот закричал, что в здании пожар и нужно эвакуироваться.

            По словам повара, в день пожара никакого звукового или светового оповещения не было.

            Волкова также пояснила суду, что работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу.

            «По этому выходу можно было попасть только на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами», – уточнила она.

            Лестница закрывалась на магнитный замок, чипы от него были у нескольких работников кухни.

            Волкова сказала, что не помнит, были ли в здании планы эвакуации, и не помнит, чтобы были инструктажи.

            «Помню, в каком-то журнале расписывалась», – добавила она.

            Ранее свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне». До этого выжившая при пожаре в ТРЦ рассказала, что охранники одного из магазинов заперли двери и отказались выпускать людей.

            Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.


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