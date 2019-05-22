Стало известно о мешавших эвакуации охранниках «Зимней вишни»

Охранники одного из магазинов на втором этаже ТРЦ «Зимняя вишня» во время пожара заперли двери и отказались выпускать людей, рассказала в Заводском районном суде Кемерово одна из выживших.

Девушка-подросток, признанная потерпевшей, рассказала, что «охранники закрыли двери на замок» и не выпускали людей, их отправили к другому выходу, передает РИА «Новости».

«Мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников – они двери открыли», – сказала девушка.

По ее словам, охранники мешали эвакуироваться, «направляя то туда, то сюда».

Мать потерпевшей подтвердила в суде, что один из охранников закрыл дверь и отправил людей к другому выходу из магазина, а там его коллега «сказал, что извините, здесь народу много, люди спускаются по эскалатору, идите назад».

По мнению женщины, виной всему паника, охватившая посетителей и персонал ТРЦ с началом пожара.

«Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали куда надо идти», – подытожила она.

Другой несовершеннолетний потерпевший сообщил во время судебного заседания, что звуковая сигнализация не сработала в кинозалах во время пожара, передает ТАСС.

«Мы пошли в кино, купили билеты, сели смотреть. (...) Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться. Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. Было несколько взрослых, все пытались помочь – и работники, и посетители. (Звуков сигнализации в кинозале) не было», – сказал мальчик.

Он добавил, что, несмотря на пожар, фильм в кинозале не выключили, свет не включили.

В ответ на вопрос судьи Николая Быданцева потерпевший сказал, что людей из кинозала провожал персонал: «Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу».

По словам другой потерпевшей, которая находилась на втором этаже торгового центра, процессом эвакуации никто не руководил.

В среду в Заводском районном суде Кемерово начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Обвиняемых семеро – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин – в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.