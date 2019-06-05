Всемирный банк предупредил о рисках для мировой экономики

Темпы роста мировой торговли в 2019 году станут минимальными за десятилетие, прошедшее с финансового кризиса 2008 года; торговые барьеры могут привести к спаду темпов роста мировой экономики, отмечается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

По последним прогнозам экспертов ВБ, в 2019 году темпы роста мировой торговли замедлятся до 2,6% и окажутся самыми низкими за десять прошедших после финансового кризиса лет. Этот прогноз оказался на 1 процентный пункт тех оценок, которые ВБ давал полгода назад, передает ТАСС.

«Темпы международной торговли ослабли на фоне замедления роста инвестиций и повышения неопределенности торговой политики», – отмечают авторы доклада.

По их мнению, торговые барьеры, в частности, могут привести к спаду темпов роста мировой экономики.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война.11 мая президент США Дональд Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин ответил масштабными пошлинами на американские товары.

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