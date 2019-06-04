Переход Головина в «Монако» признали катастрофой

Известный футбольный портал Goal.com опубликовал большую статью, посвященную переходу футболиста сборной России Александра Головина во французский клуб «Монако»; трансфер, который обошелся в 30 млн евро, назвали «катастрофой».

Издание отмечает, что его планировали приобрести крупные клубы – «Реал Мадрид», «Ювентус», но в итоге предпочтение было отдано «Монако» и его главному тренеру Леонардо Жардиму. Но трансфер стоимостью 30 млн евро оказался довольно неудачным для обеих сторон. Головин ужасно не справился с прибытием во Францию – это была крупнейшая трансферная катастрофа в европейском футболе за последние 12 месяцев, пишет Goal.com.

В 36 играх он забил только четыре гола и сделал четыре передачи.

Сам Головин признавал, что во французском чемпионате играть сложнее, чем в России.

Головин перешел в «Монако» в августе 2018 года, но сразу же получил серьезную травму.