Несколько постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске в реестр запрещенной информации, так как они оказались недостоверными, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности», – передает его слова «Интерфакс».

Всего запрещены несколько ссылок, также Генпрокуратура требует ограничить доступ к копиям этих сообщений.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты Александр Малькевич написал обращение в Генеральную прокуратуру и во «ВКонтакте» по распространенным фейкам о последствиях взрывов в Дзержинске.

Всего он собрал более 100 сообщений, каждое из которых является фейковым.

Перед этим губернатор региона Глеб Никитин заявил, что ложные новости, которые распространяются об инциденте на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, подпадают под закон о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей, заявил.