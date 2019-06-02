Нижегородский губернатор предупредил распространителей фейк-ньюс о Дзержинске

Ложные новости, которые распространяются об инциденте на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, подпадают под закон о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

«Желание посеять панические настроения подпадает под закон о фейковых новостях. Считаю, что тот случай, когда необходимо рассмотреть возможность его применения. Этот вопрос внимательно изучим», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что после взрывов некоторые граждане «распространяли не соответствующую действительности информацию в социальных сетях», при этом ссылались на «конфиденциальные источники». Инцидент также сравнивался с катастрофами прошлого, что могло привести «к неправильной оценке», заявил Никитин.

Губернатор добавил, что помимо ложных сообщений о якобы тяжелой экологической ситуации в городе поступали также звонки о минировании объектов.

«Провокаторы пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию», – считает он.

Ранее Глеб Никитин также заявил, что все выбитые после взрывов на заводе «Кристалл» стекла в детских садах и школах Дзержинска заменят в течение суток.

1 июня в Дзержинске произошли взрывы в цехе по производству тротила, возник пожар, позже его ликвидировали. В городе объявлен режим ЧС. Пострадали более 80 человек.