Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Взгляд
1 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

В США не учитывают того, что их агрессивные действия вызывают противодействиеФото: Weiser Martin/CTK/ТАСС
В США раскрыли подробности законопроекта о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Речь идет о пяти видах ограничений. Прежде всего под удар попадают швейцарские и итальянские компании, которые предоставляют суда для укладки труб по дну Балтийского моря. Помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
Перейти а раздел…

Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись в Адыгее, начался пожар
            Названа возможная причина взрывов на заводе в ДзержинскеПоявились новые подробности массовой стрельбы на курорте в СШАСтрах перед США влияет на интерес Китая к российскому газуПоловина задержанных на «Шиесе» оказались жителями других регионов
            Япония решила отложить заключение мирного договора с РоссиейНовый посол России в Белоруссии высказался по острым вопросамНа Украине заявили о крахе оборонной промышленностиПугачева односложно отреагировала на фото Лободы в кожаном купальнике
            Очевидцы рассказали о взрывах на заводе в ДзержинскеНазвавшая укусы клещей полезными врач ответила критикамМедведев рассказал о «шарике» на стороне КиеваРоспотребнадзор рассказал о схеме обмана в автосалонах

            разрешение МЭР


            Россия ограничила поставки угля и бензина на Украину

            «катастрофически мало»


            На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

            «Можем повторить»


            Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому переворотом

            Видео

            высший суд


            Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

            «Трампий и Помпий»


            Пушков посмеялся над изменением русских фамилий на Украине

            мировая трансформация


            Академик РАН рассказал о «неизбежных» результатах победы СССР в холодной войне

            разногласия в нато


            Трамп одобрил предложение Эрдогана по комплексам С-400

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Дзержинск пережил взрывы авиабомб

            Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексоген   1 июня 2019, 17:30
            Фото: Елена Сорокина/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы.

            В субботу в результате серии мощных взрывов (по одним данным, взрывов было два, по другим – три) в цехе №1 по производству тротила на заводе «Кристалл» на территории ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск пострадали не менее 42 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии и 25 – в среднем. Среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода.

            Как сообщили в правительстве Нижегородской области, жертв взрыва и пожара на заводе нет, весь персонал был эвакуирован. В Минздраве рассказали ТАСС, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

            Взрывы прогремели примерно в 11.45 утра. В результате одно из зданий завода было полностью разрушено. Также сообщалось об угрозе взрыва в соседнем строении, но эта информация не подтвердилась. Последствия ЧП зафиксированы многочисленными любительскими съемками горожан. На записях виден поднимающийся в небо широкий столб дыма, слышен сильный хлопок и звон разбитого взрывной волной стекла. Хлопки на заводе спровоцировали рев автомобильных сигнализаций чуть ли по всему Дзержинску. По словам очевидцев, взрыв услышали даже в Нижнем Новгороде в 30 километрах от Дзержинска.

            Во многих домах вблизи завода выбило стекла
            В некоторых домах в радиусе трех километров от «Кристалла» сильно пострадало внутреннее убранство квартир, офисов и магазинов. Всего, по оценкам местных властей, могло пострадать более 200 домов. По словам местной жительницы, на даче недалеко от завода «снесло окна на втором этаже».

            По оценкам прибывших на место происшествия сотрудников МЧС (обычных спасателей не пустили на объект из-за высокой степени опасности), площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Огонь удалось довольно быстро ликвидировать, но тление продолжалось весь день. Всего в ликвидации последствий ЧП участвовало около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

            По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Вероятной причиной ЧП называется технологические нарушения при производстве взрывчатки. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора в регионе. Другой источник агентства утверждает, что в данном цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, и там же хранились боеприпасы. По другим данным, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались детонации.

            По заверению созданного по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет. Тем не менее в городе и трех близлежащих поселках объявлен режим чрезвычайной ситуации.

            На сайте научно-исследовательского института «Кристалл», который представляет собой «удачный симбиоз двух неотъемлемых составляющих – науки и производства», говорится, что предприятие существует более 60 лет. В 2011 году институт акционировался и перешел под управление холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», учрежденной госкорпорацией «Ростехнологии».

            «До настоящего времени институт остается ведущей организацией в РФ в области создания и внедрения технологий получения ВВ и ВС для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Все созданные на территории бывшего СССР производства штатных взрывчатых веществ тротила, гексогена, ТЭНа, октогена являются итогом наших разработок и предметом гордости института», – говорится на сайте.

            Последнее крупное ЧП на заводе произошло в январе этого года на предприятии «Полипласт» в Кингисеппе под Санкт-Петербургом. Причиной назывался взрыв бочки с ГСМ на складе. В результате возник пожар на площади 50 кв. метров, пострадали несколько человек.

            Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что взрывы в цеху указывают на вероятное нарушение технологических процессов.

            «К производству взрывчатых веществ много жестких требований. Любое отклонение от инструкций может привести к таким печальным последствиям»,

            – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

            Он подчеркнул, что инциденты подобного рода всегда становятся зоной особого внимания, чтобы не допустить повторения ЧП. «Это производство специфическое по всем направлениям и отличается от многих производств в сфере Гособоронзаказа», – отметил эксперт.

            По его словам, к взрыву могло привести любое неосторожное движение или нарушение производственного цикла. Это могло произойти не только на стадии производства, но и упаковки взрывчатых веществ. Однако конечные выводы сделает специальная комиссия. Эксперт подчеркнул, что кроме нарушения технологии или производственных операций речь может идет и о техногенном факторе, не связанным напрямую с производством, вплоть до неаккуратного обращения с огнем кого-нибудь из сотрудников предприятия.

            По его словам, после завершения расследования нужно будет провести соответствующие профилактические мероприятия по организации производства и техпроцесса.

            В то же время эксперт отметил, что произошедшее на «Кристалле» нельзя ставить в один ряд с чередой взрывов на складах боеприпасов. «Хранение боеприпасов – это своевременная проверка условий укупорки и других моментов, которые могут привести к подрыву боеприпасов непосредственно в месте их хранения. Связь здесь только косвенная, потому что взрывчатые вещества входят в состав любого боеприпаса. Но требования к производству и хранению разные», – подытожил Алексей Леонков.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............