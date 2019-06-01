Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы.

В субботу в результате серии мощных взрывов (по одним данным, взрывов было два, по другим – три) в цехе №1 по производству тротила на заводе «Кристалл» на территории ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск пострадали не менее 42 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии и 25 – в среднем. Среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, жертв взрыва и пожара на заводе нет, весь персонал был эвакуирован. В Минздраве рассказали ТАСС, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

Взрывы прогремели примерно в 11.45 утра. В результате одно из зданий завода было полностью разрушено. Также сообщалось об угрозе взрыва в соседнем строении, но эта информация не подтвердилась. Последствия ЧП зафиксированы многочисленными любительскими съемками горожан. На записях виден поднимающийся в небо широкий столб дыма, слышен сильный хлопок и звон разбитого взрывной волной стекла. Хлопки на заводе спровоцировали рев автомобильных сигнализаций чуть ли по всему Дзержинску. По словам очевидцев, взрыв услышали даже в Нижнем Новгороде в 30 километрах от Дзержинска.

В некоторых домах в радиусе трех километров от «Кристалла» сильно пострадало внутреннее убранство квартир, офисов и магазинов. Всего, по оценкам местных властей, могло пострадать более 200 домов. По словам местной жительницы, на даче недалеко от завода «снесло окна на втором этаже».

По оценкам прибывших на место происшествия сотрудников МЧС (обычных спасателей не пустили на объект из-за высокой степени опасности), площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Огонь удалось довольно быстро ликвидировать, но тление продолжалось весь день. Всего в ликвидации последствий ЧП участвовало около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Вероятной причиной ЧП называется технологические нарушения при производстве взрывчатки. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора в регионе. Другой источник агентства утверждает, что в данном цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, и там же хранились боеприпасы. По другим данным, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались детонации.

По заверению созданного по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет. Тем не менее в городе и трех близлежащих поселках объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На сайте научно-исследовательского института «Кристалл», который представляет собой «удачный симбиоз двух неотъемлемых составляющих – науки и производства», говорится, что предприятие существует более 60 лет. В 2011 году институт акционировался и перешел под управление холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», учрежденной госкорпорацией «Ростехнологии».

«До настоящего времени институт остается ведущей организацией в РФ в области создания и внедрения технологий получения ВВ и ВС для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Все созданные на территории бывшего СССР производства штатных взрывчатых веществ тротила, гексогена, ТЭНа, октогена являются итогом наших разработок и предметом гордости института», – говорится на сайте.

Последнее крупное ЧП на заводе произошло в январе этого года на предприятии «Полипласт» в Кингисеппе под Санкт-Петербургом. Причиной назывался взрыв бочки с ГСМ на складе. В результате возник пожар на площади 50 кв. метров, пострадали несколько человек.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что взрывы в цеху указывают на вероятное нарушение технологических процессов.

«К производству взрывчатых веществ много жестких требований. Любое отклонение от инструкций может привести к таким печальным последствиям»,

– сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что инциденты подобного рода всегда становятся зоной особого внимания, чтобы не допустить повторения ЧП. «Это производство специфическое по всем направлениям и отличается от многих производств в сфере Гособоронзаказа», – отметил эксперт.

По его словам, к взрыву могло привести любое неосторожное движение или нарушение производственного цикла. Это могло произойти не только на стадии производства, но и упаковки взрывчатых веществ. Однако конечные выводы сделает специальная комиссия. Эксперт подчеркнул, что кроме нарушения технологии или производственных операций речь может идет и о техногенном факторе, не связанным напрямую с производством, вплоть до неаккуратного обращения с огнем кого-нибудь из сотрудников предприятия.

На эту тему

По его словам, после завершения расследования нужно будет провести соответствующие профилактические мероприятия по организации производства и техпроцесса.

В то же время эксперт отметил, что произошедшее на «Кристалле» нельзя ставить в один ряд с чередой взрывов на складах боеприпасов. «Хранение боеприпасов – это своевременная проверка условий укупорки и других моментов, которые могут привести к подрыву боеприпасов непосредственно в месте их хранения. Связь здесь только косвенная, потому что взрывчатые вещества входят в состав любого боеприпаса. Но требования к производству и хранению разные», – подытожил Алексей Леонков.