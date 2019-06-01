Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 80 человек

Более 80 человек пострадали во время взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По информации на 20.00 мск, за медицинской помощью обратились 82 человека, «из них с завода – 39», говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

К 22.15 число пострадавших возросло до 85, передает РИА «Новости».

Госпитализированы 16 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, 69 человек направлены на амбулаторное лечение.

Сообщается, что дети при взрыве не пострадали.

Оперативный штаб сообщил, что людей, пропавших без вести после взрывов и пожара, нет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, «20 тонн тротила – взрыв такой мощности прогремел сегодня на заводе в Дзержинске».

Саперы Росгвардии обследовали территорию завода и не нашли взрывоопасных предметов, угрожающих жизни людей.