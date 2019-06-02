Выбитые в детсадах и школах Дзержинска стекла пообещали заменить за сутки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые после взрывов на заводе «Кристалл» стекла в детских садах и школах Дзержинска заменят в течение суток.

«Что касается объектов социальной сферы, пострадало около 70 детских садов, 31 школа. Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла, поэтому необходимо срочно все действия по их замене осуществить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки, такая работа будет организована», – передает его слова «Лайф».

По его словам, в поселке Пыра, где наблюдались перебои с электроснабжением, подачу электричества местным жителям удалось полностью восстановить.

«Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тыс.», – передает слова Никитина ТАСС.

1 июня в Дзержинске произошли взрывы в цехе по производству тротила, возник пожар, позже его ликвидировали. В городе объявлен режим ЧС. Пострадали более 80 человек.