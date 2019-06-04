Член ОП Малькевич подготовил обращение во «ВКонтакте» и Генпрокуратуру по поводу фейков

Член Общественной палаты Александр Малькевич написал обращение в Генеральную прокуратуру и во «ВКонтакте» по распространенным фейкам о последствиях взрывов в Дзержинске.

«Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, а она была вполне реальной. И ее пытались создать – сознательно и вполне себе рукотворно», – написал в своем Facebook Малькевич.

В доказательство своим словам он прикрепил скриншоты постов в соцсетях, где сообщалось об «испарившихся от взрывов трупах», о минах, разбросанных по городу, о радиационном заражении и т.д.

«Собрал тут для вас самые яркие [фейки]. Всего более 100 подобных сообщений! Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОПРФ) – и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети «ВКонтакте», – пояснил Малькевич.

Он добавил, что подобные вбросы порождают массу слухов и домыслов, они представляют собой общественную опасность.

«Это к вопросу про «закон о фейках», против которого так рьяно выступают отдельные «товарищи». Вот такой «свободы самовыражения» хочется?», – задал член ОП риторический вопрос.

Малькевич призвал присылать ему и в администрацию соцсетей похожие сообщения и помочь распространить опубликованный пост.

В конце прошлого года сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев внесли в Госдуму проект, устанавливающий механизмы блокировки распространения в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации. Другим законопроектом предлагалось ввести административную ответственность за распространение фейковых сведений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.