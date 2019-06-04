Трамп выразил надежду на торговую сделку с Британией после Brexit

Президент США Дональд Трамп в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания могут заключить двустороннее торговое соглашение после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Трамп отметил, что это будет «очень, очень значимая сделка», передает РИА «Новости».

Премьер Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что торговый оборот между Британией и США в 2019 году достиг почти 240 млрд долларов.

«Это прекрасное партнерство, но я думаю, что это партнерство мы можем развивать еще дальше. Это, конечно, двустороннее соглашение о свободной торговле», – сказала она.

По ее словам, приоритетом для Лондона остается развитие более широкого экономического партнерства наряду с сохранением свободных и справедливых рынков, на которых будут работать конкурентоспособные компании.

Ранее сообщалось, что Мэй уверена в том, что заключение соглашения о свободной торговле с США после Brexit позволит укрепить связи между британским и американским бизнесом.