Мэй поддержала соглашение о свободной торговле с США

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уверена, что заключение соглашения о свободной торговле с США после выхода Великобритании из ЕС позволит укрепить связи между британским и американским бизнесом, говорится в речи политика, выдержки из которой распространила канцелярия премьер-министра.

«При помощи двустороннего соглашения о свободной торговле, более широкого экономического сотрудничества и продолжения совместной работы по поддержке, формированию мировой экономики и ее институтов, влияния на них, мы сохраним наши рынки свободными, честными и открытыми, а нашу промышленность – конкурентоспособной», – говорится в речи Мэй, с которой она собирается выступить во время круглого стола с участием крупных компаний из Великобритании и США, передает ТАСС.

В канцелярии премьер-министра отметили, что в мероприятии примут участие руководители BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.

«Мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными», – говорится в речи Мэй.

Тем временем пресс-служба Белого дома опубликовала заявление, в котором отмечается, что «президент [США Дональд] Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства».

«По мере того, как Соединенное Королевство продолжает работать над планом выхода из Европейского союза, Соединенные Штаты обязуются поддерживать тесные отношения с обеими сторонами», – подчеркнули в Белом доме.

Накануне Трамп прилетел в Британию и оскорбил мэра Лондона.

В минувшее воскресенье глава Белого дома призвал Лондон не платить Евросоюзу порядка 50 млрд долларов отступных по Brexit.