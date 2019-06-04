Сварщик в ЯНАО спас трех человек на пожаре с помощью экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о сварщике, который спас из горящего дома трех человек с помощью ковша экскаватора.

«Сварщик из села Гыда Игорь Няч. Спас из огня троих человек. Игорю 28 лет, он служил в ВДВ. Когда увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально», – написал Артюхов во «ВКонтакте».

Сварщик залез в ковш экскаватора, поднялся и разбил окна, затем вытащил из квартир двух старушек и несовершеннолетнюю девочку, объяснил губернатор.

«Как только спасенные оказались в безопасности, Игорь побежал помогать пожарным», – добавил Артюхов.

Пожар произошел 29 мая в селе Гыда Тазовского района. В противопожарной службе ЯНАО рассказали, что пламя охватило утеплитель трехэтажного дома на площади около 1 тыс. кв. метров, огонь ликвидировали час, передает РИА «Новости».

Ранее в Приморье местного жителя Алексея Резниченко наградили за спасение двух детей из загоревшейся квартиры.