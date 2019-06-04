В Киеве расстроились из-за возможного возвращения России в ПАСЕ

Если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Боднар посетовал, что Киеву не удалось уговорить международных партнеров голосовать против проекта резолюции, в котором российской делегации предлагается поучаствовать в июньской сессии ПАСЕ, передает «Украинское радио».

Также он обвинил Москву в якобы несоблюдении прав человека и отметил, что Запад «это прощает».

До этого на Украине разочаровались в санкциях ЕС против России.

Напомним, после крымских событий в Совете Европы были наложены санкции на Россию, из-за чего Москва приостановила выплаты членских взносов.

В данный момент российская делегация лишена права голоса. В Госдуме называли условия участия России в июньской сессии ПАСЕ.

После в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации.