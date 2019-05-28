На Украине разочаровались в санкциях ЕС против России

Санкции ЕС против России номинальны, страны Европы активно ведут с ней бизнес, заявил глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Спивак считает, что бесполезно говорить о санкциях, когда Франция строит в России завод Renault, Германия участвует в проекте «Северный поток – 2», а генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявляет «о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза».

Украинский политик подчеркнул, что санкции «никак уже давно не действуют на экономику» России, передает RT со ссылкой на «112 Украина».

Он призвал Киев готовиться к изменению европейских тенденций в данном вопросе, в связи с чем рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому побыстрее сформировать новую команду украинского МИДа.

Напомним, Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ.