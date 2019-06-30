Додон поздравил Влах с победой на выборах башкана Гагаузии

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Ирину Влах, которая заявила о своей победе на выборах главы Гагаузской автономии.

Додон в Facebook сообщил, что «можно с уверенностью сказать» о переизбрании Влах башканом региона.

Голоса еще полностью не подсчитаны, но предварительные данные свидетельствуют, что победу на выборах одержала Влах, передает ТАСС.

«Предварительно, я понимаю, что мы с вами победили», – заявила она, призвав своих соперников признать результаты выборов.

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом правительства Молдавии.

Влах выступает за укрепление отношений Молдавии с Россией и СНГ.

Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдавии. Создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.