В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.

В EKRE заявили, что право голоса России в Совете Европы было восстановлено под «волевым руководством ведущих стран Европы». При этом Москва, утверждают в партии, «игнорировала все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы», передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», – говорится в заявлении партии.

Ранее первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что республике следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.