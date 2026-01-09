Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.2 комментария
Вице-канцлер Германии пообещал поддержку Дании по вопросу Гренландии
Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) резко осудил заявления США о Гренландии и подтвердил готовность поддержать Данию и европейские страны в этом вопросе.
Клингбайль выступил с критикой заявлений США о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. По его словам, международное право должно соблюдаться и не может действовать право сильного.
Клингбайль подчеркнул, что Дания имеет право рассчитывать на полную солидарность со стороны Германии и других европейских стран по вопросу Гренландии. Он заявил: «Действует международное право. Не может быть так, чтобы действовало право сильного. Именно поэтому Дания может рассчитывать на нашу полную солидарность и мы будем ясно давать это понять США при каждой возможности».
Вице-канцлер отметил, что суверенитет Дании должен быть защищен и Германия будет последовательно отстаивать этот принцип в отношениях с США. В ближайший понедельник Клингбайль примет участие во встрече министров финансов стран Группы семи (G7) в Вашингтоне, где, как ожидается, вопрос Гренландии также будет обсуждаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии Джейкоб Исбосетсен встретились с представителями Совета нацбезопасности Белого дома для обсуждения попыток президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает варианты ответа на угрозы Трампа в адрес Гренландии.
Европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант размещения союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.