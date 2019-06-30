Стало известно, на каких языках говорит Путин на встречах с иностранцами

В ходе двусторонних встреч президент Владимир Путин часто переходит на английский и немецкий языки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да, использует [иностранные языки] весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [главой Европейской комиссии Жан-Клодом] Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», – приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, Меркель сама нередко переходит на русский язык в общении с президентом Владимиром Путиным.

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