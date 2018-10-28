Меркель по-русски спросила Путина про «сибирское пальто»

Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски задала вопрос главе российского государства Владимиру Путину.

Когда Путин застегивал верхнюю одежду, канцлер спросила: «Сибирское пальто?» – передает RT.

Напомним, в Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии.