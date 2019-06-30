Бывшую жену Цеповяза задержали по делу о вымогательстве

Наталья Стришняя, экс-супруга осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза, и ее брат задержаны правоохранительными органами по делу о вымогательстве 70 млн рублей, сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

«Вчера Наталью задержали вместе с ее братом, доставили в Ростовское следственное управление (СУ МВД по Ростову), провели с ней следственные действия. Я ночью прилетел, сегодня будет утром мера пресечения», – передает его слова РИА «Новости».

Чургулия отметил, что в отношении Стришней и ее брата еще 24 мая возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Адвокат считает обвинение надуманным.

«Якобы в 2018 году Наталья вместе с братом вымогали с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы, там порядка 70 млн рублей, причем лично принимали участие. Там комичность ситуации в том, что в 2010 году Наталья вообще не работала в ОПХ «Слава Кубани», а дома сидела, Слава (Цеповяз) рулил, а Стришний вообще работал завгаражом, он в офисе-то не появлялся ни разу в жизни», – заявил Чургулия.

Он также указал, что преступление произошло в Кущевке и его должны расследовать в Краснодарском крае, однако следствие перевели в Ростов-на-Дону.

«Потому что кому-то это удобно. Из всех доказательств – показания потерпевшего десятилетней давности, который десять лет молчал, а тут вдруг вспомнил», – добавил адвокат.

В январе Стришняя отсудила у Цеповяза более 4 млн рублей в рамках бракоразводного процесса.