Отец рассказал, как стрелял убитый спецназовец

Спецназовец ГРУ Никита Белянкин, который был убит в Подмосковье, сначала сделал один предупредительный выстрел в воздух, затем выстрелил почти весь магазин по ногам нападавших, рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.

«У него была лицензия на травматику. Первый выстрел был в воздух – предупредительный, потом стрелял по ногам. Есть разная информация по количеству выстрелов, насколько я знаю, он выпустил практически обойму», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, участвовавший в операции в Сирии спецназовец Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково в массовой драке. В результате драки спецназовца ГРУ ударили ножом в живот, он погиб. Сообщалось, что он сделал несколько выстрелов в воздух, после чего толпа набросилась на него.

СК установил круг лиц, которые принимали участие в драке.

Участники массового нападения могли быть членами этнических группировок.

Также пострадавший в драке рассказал, как Белянкин спас его от смерти.