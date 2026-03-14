Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры

Лепс допустил завершение музыкальной карьеры через год

Tекст: Вера Басилая

Известный исполнитель не исключил, что покинет сцену уже в следующем году, передает РИА «Новости». «Сейчас что-нибудь заработаем и вполне себе завершим. Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие», – сказал певец на премии «Виктория».

Артист добавил, что если планы изменятся, он продолжит выступать столько, сколько позволят силы. Ранее СМИ выяснили, что цена билетов на юбилейные концерты звезды доходила до 900 тыс. рублей.

Также музыкант выразил желание поработать с Ваней Дмитриенко. По словам Лепса, у них уже есть несколько наработок, и при наличии достойного материала запись обязательно состоится.

Недавно певец презентовал трек «Шутка» совместно с юным исполнителем Akmal'.

Ранее невеста Лепса Аврора Киба официально объявила о завершении их отношений.