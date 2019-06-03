Политолог разъяснил резкое увеличение бюджета США на антироссийскую пропаганду

«На Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России. Но я убежден, что ничего у них не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя рост финансирования США на пропаганду внутри России.

«Мы понимаем все эти механизмы и у нас есть достаточное количество антидота от этих медийных, информационных токсинов», – заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Как полагает политолог, США неслучайно именно сейчас пытаются расширить свое вмешательство в наши внутренние дела, для чего и наращивают финансирование редакций, распространяющих свой контент на русском языке в радиоэфире и в социальных сетях.

«Сравните активность в плане финансирования американских ресурсов, вещающих на национальных языках, например, на Украине, и в других странах, где были проведены государственные перевороты в интересах США. Мы увидим странную зависимость», – замечает эксперт.

«Накануне каких-то серьезных электоральных процедур, или, как на Западе сегодня определяют этап нашей внутриполитической жизни, накануне «транзита власти», они увеличивают финансирование своим пропагандистским ресурсам. Последние, в свою очередь, «забивают медиа-пространство нужным контентом и, достигая определенной критической массы, оказывают решающее влияние на те или иные внутриполитические события в интересах США».

Однако, по замечанию Мартынова, в этом смысле экспертиза наших «американских партнеров сильно хромает».

«В Штатах считают, что если это получилось на Украине, где-то еще, то в России тоже обязательно получится. Тем более, на Украине-то они тренировались несколько раз», – говорит эксперт. «Но я их хочу расстроить, поскольку современная Россия существенно отличается от других «успешных» для Вашингтона примеров», – подчеркнул он.

«Но нам предстоит очередной этап эскалации информационной войны, и к этому нужно готовиться – активировать все противоядия, наши ресурсы, медийные в том числе», – заключил Мартынов.

В этом году США потратят на пропаганду внутри России более двух миллиардов рублей, пишет в понедельник «Регнум». Речь идет о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени». Финансирование ведет Американское агентство по глобальным медиа.

Примечательно, агентство решило выделить им денег даже больше, чем планировалось ранее. «Голос Америки» получит 9,08 млн долларов (почти 600 млн рублей) вместо 6,85 млн, «Настоящее время» – 12,44 млн долларов (более 800 млн рублей) вместо требуемых 5,3 млн, а «Радио Свобода» – 10,5 млн долларов (868 млн рублей) вместо 8,4 млн.

Как известно, американское агентство по глобальным медиа – это преемник Совета управляющих по вопросам вещания (BBG). Как сообщается на его сайте, цель его состоит в том, чтобы «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран... и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации».