Умер заключенный колонии, где осужденные устроили банкет

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 48-летнего осужденного в колонии строгого режима №2 в Орловской области, где заключенные устроили банкет.

Мужчина скончался в реанимации центральной районной больницы города Ливны, говорится в сообщении на сайте СК.

«По данным следствия, осужденный был госпитализирован в медицинское учреждение 28 мая 2019 года с заболеванием желудочно-кишечного тракта», – уточняет ведомство.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, СМИ опубликовали видеозапись, на которой заключенные празднуют Пасху за накрытыми столами. При этом руководитель банкета, обращаясь ко всем участникам, крикнул «Жизнь ворам», на что они хором ответили «Вечно!».

После этого заместитель директора ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить главу исправительной колонии.