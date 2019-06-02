Главу орловской колонии уволят после видео с банкетом заключенных

Главу исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области уволят после публикации видео банкета заключенных на Пасху, об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены», – отметил представитель ведомства в разговоре на радиостанции «Говорит Москва».

Максименко отметил, что взыскание может быть применено и к начальнику территориального органа.

По словам замглавы ФСИН, празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но такие мероприятия необходимо организовывать «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».

Ранее местное издание «Орловские новости» опубликовало видеозапись, на которой заключенные празднуют Пасху за накрытыми столами. При этом руководитель банкета, обращаясь ко всем участникам, крикнул «Жизнь ворам», на что они хором ответили «Вечно!».