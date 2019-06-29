В решении Капитанова выйти из ЛДПР увидели победу Беглова

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29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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            В решении Капитанова выйти из ЛДПР увидели победу Беглова

            29 июня 2019, 14:20

            Текст: Андрей Резчиков

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            «В выборе между реальным хозяйственником Бегловым и Жириновским побеждает Беглов. Жириновский уже многих разочаровал в своей партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал решение нового главы комитета по межнациональным отношениям Смольного Олега Капитанова приостановить свое членство в ЛДПР.

            Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что решение нового главы комитета по межнациональным отношениям Смольного Олега Капитанова выйти из ЛДПР в данной ситуации полностью оправдано.

            «Он сам сказал, что для него работа на петербуржцев важнее, чем политические игрища. И в данном случае Капитанов пошел против Жириновского (лидер ЛПДП Владимир Жириновский), который занял противоположную позицию. Для Жириновского важен политический хайп и клоунада. А в данном случае мы видим, что человек нацелен на работу в исполнительной власти и хочет сделать для города что-то хорошее уже сейчас в команде с Бегловым, а не когда-нибудь в будущем», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

            Политолог добавил, что Жириновский, «очевидно, рассчитывал на то, чтобы вопрос решился в его пользу, что его авторитет главнее». «Но в выборе между реальным хозяйственником Бегловым и Жириновским побеждает Беглов. Жириновский уже многих разочаровал в своей партии и доживает в своей политике, что называется, последние годы», – подытожил Матвейчев.

            В субботу бывший депутат и экс-кандидат в губернаторы Петербурга от партии ЛДПР, ныне глава комитета по межнациональным отношениям Смольного Олег Капитанов заявил о выходе из ЛДПР. Как сообщает «Фонтанка», он сообщил об этом на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленинградской области.

            «Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Комитет достаточно непростой. Что касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов», – заявил Капитанов.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Жириновский заявил, что Капитанов не станет сниматься с выборов главы северной столицы. Лидер ЛДПР в ультимативном тоне потребовал от властей города не мешать регистрации своего кандидата. При этом Жириновский перепутал фамилию политика, назвав того «Капитоновым».

            Теперь уже бывший глава фракции ЛДПР в городском ЗакСобрании Олег Капитанов, который ранее подавал документы на участие в выборах губернатора Петербурга, на этой неделе предпочел присоединиться к команде временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Накануне Беглов официально назначил Капитанова главой городского комитета по миграционной политике.

            Капитанов – «известный и адекватный политик», а его вступление в команду Беглова означает, что он «вполне рационально мыслит», говорил ранее газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.


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