В решении Капитанова выйти из ЛДПР увидели победу Беглова

«В выборе между реальным хозяйственником Бегловым и Жириновским побеждает Беглов. Жириновский уже многих разочаровал в своей партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал решение нового главы комитета по межнациональным отношениям Смольного Олега Капитанова приостановить свое членство в ЛДПР.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что решение нового главы комитета по межнациональным отношениям Смольного Олега Капитанова выйти из ЛДПР в данной ситуации полностью оправдано.

«Он сам сказал, что для него работа на петербуржцев важнее, чем политические игрища. И в данном случае Капитанов пошел против Жириновского (лидер ЛПДП Владимир Жириновский), который занял противоположную позицию. Для Жириновского важен политический хайп и клоунада. А в данном случае мы видим, что человек нацелен на работу в исполнительной власти и хочет сделать для города что-то хорошее уже сейчас в команде с Бегловым, а не когда-нибудь в будущем», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Политолог добавил, что Жириновский, «очевидно, рассчитывал на то, чтобы вопрос решился в его пользу, что его авторитет главнее». «Но в выборе между реальным хозяйственником Бегловым и Жириновским побеждает Беглов. Жириновский уже многих разочаровал в своей партии и доживает в своей политике, что называется, последние годы», – подытожил Матвейчев.

В субботу бывший депутат и экс-кандидат в губернаторы Петербурга от партии ЛДПР, ныне глава комитета по межнациональным отношениям Смольного Олег Капитанов заявил о выходе из ЛДПР. Как сообщает «Фонтанка», он сообщил об этом на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Комитет достаточно непростой. Что касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов», – заявил Капитанов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Жириновский заявил, что Капитанов не станет сниматься с выборов главы северной столицы. Лидер ЛДПР в ультимативном тоне потребовал от властей города не мешать регистрации своего кандидата. При этом Жириновский перепутал фамилию политика, назвав того «Капитоновым».

Теперь уже бывший глава фракции ЛДПР в городском ЗакСобрании Олег Капитанов, который ранее подавал документы на участие в выборах губернатора Петербурга, на этой неделе предпочел присоединиться к команде временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Накануне Беглов официально назначил Капитанова главой городского комитета по миграционной политике.

Капитанов – «известный и адекватный политик», а его вступление в команду Беглова означает, что он «вполне рационально мыслит», говорил ранее газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.