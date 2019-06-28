Политолог: Жириновскому надо для начала выучить фамилию своего однопартийца

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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            Политолог: Жириновскому надо для начала выучить фамилию своего однопартийца

            28 июня 2019, 21:12

            Текст: Андрей Резчиков

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            «Я бы рекомендовал Жириновскому для начала выучить фамилию своего однопартийца Капитанова и больше не называть его Капитоновым. Все это носит характер политического дивертисмента, фарса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал высказывание лидера ЛДПР в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

            «Такая оговорка указывает на то, что он, скорее всего, и не видел Капитанова никогда. Ему, вероятно, сказали о его существовании за минуту до выступления. Жириновский выступает в своем обычном стиле. Я считаю, что это разговор в пользу бедных», – заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

            «На самом деле Жириновский никогда толком и не контролировал свою партию. ЛДПР – это махновщина в современной редакции. Это всегда так было, и особенно слабо Жириновский контролирует региональные отделения. То, что местные партийцы в данном случае решили вывести Жириновского под телекамеры, так сказать, задействовать ресурс вождя, говорит о том, что их электоральные дела и прогнозы совсем плохи», – подчеркнул Мартынов.

            Напомним, глава фракции ЛДПР в городском ЗакСобрании Олег Капитанов ранее подавал документы на участие в выборах главы Петербурга, но на этой неделе политик предпочел присоединиться к команде временно исполняющего обязанности главы Александра Беглова.

            В пятницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в эфире одного из телеканалов, категорично заявив, что ставленник его партии не станет сниматься с выборов главы северной столицы. Лидер ЛДПР в ультимативном тоне потребовал от властей города не мешать регистрации своего кандидата. При этом Жириновский перепутал фамилию своего соратника, назвав того «Капитоновым». Позже стало известно, что Беглов официально назначил Олега Капитанова главой городского комитета по миграционной политике.

            Капитанов – «известный и адекватный политик», а его вступление в команду Беглова означает, что он «вполне рационально мыслит», говорил ранее газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, решение главы города работать с Капитановым говорит о том, что «Беглов собирает в свою команду наиболее эффективных и успешных менеджеров для реализации своих проектов в Петербурге».

            Мартынов добавил, что Александр Беглов – не из тех людей, на кого можно давить и «брать «на хапок», как выражаются некоторые однопартийцы товарища Жириновского».

            «Тактика такого риторического шантажа – это явно не случай с Бегловым. На Беглова такие вещи не действуют. Это человек опытный, ему доводилось бывать в разных сложных ситуациях. Жириновский мог бы и знать об этом, они ведь знакомы довольно давно. Но, видимо, старейший партийный тяжеловес с возрастом теряет свое чутье», – подытожил Мартынов.


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