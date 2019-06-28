Политолог: Жириновскому надо для начала выучить фамилию своего однопартийца

«Я бы рекомендовал Жириновскому для начала выучить фамилию своего однопартийца Капитанова и больше не называть его Капитоновым. Все это носит характер политического дивертисмента, фарса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал высказывание лидера ЛДПР в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Такая оговорка указывает на то, что он, скорее всего, и не видел Капитанова никогда. Ему, вероятно, сказали о его существовании за минуту до выступления. Жириновский выступает в своем обычном стиле. Я считаю, что это разговор в пользу бедных», – заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«На самом деле Жириновский никогда толком и не контролировал свою партию. ЛДПР – это махновщина в современной редакции. Это всегда так было, и особенно слабо Жириновский контролирует региональные отделения. То, что местные партийцы в данном случае решили вывести Жириновского под телекамеры, так сказать, задействовать ресурс вождя, говорит о том, что их электоральные дела и прогнозы совсем плохи», – подчеркнул Мартынов.

Напомним, глава фракции ЛДПР в городском ЗакСобрании Олег Капитанов ранее подавал документы на участие в выборах главы Петербурга, но на этой неделе политик предпочел присоединиться к команде временно исполняющего обязанности главы Александра Беглова.

В пятницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в эфире одного из телеканалов, категорично заявив, что ставленник его партии не станет сниматься с выборов главы северной столицы. Лидер ЛДПР в ультимативном тоне потребовал от властей города не мешать регистрации своего кандидата. При этом Жириновский перепутал фамилию своего соратника, назвав того «Капитоновым». Позже стало известно, что Беглов официально назначил Олега Капитанова главой городского комитета по миграционной политике.

Капитанов – «известный и адекватный политик», а его вступление в команду Беглова означает, что он «вполне рационально мыслит», говорил ранее газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, решение главы города работать с Капитановым говорит о том, что «Беглов собирает в свою команду наиболее эффективных и успешных менеджеров для реализации своих проектов в Петербурге».

Мартынов добавил, что Александр Беглов – не из тех людей, на кого можно давить и «брать «на хапок», как выражаются некоторые однопартийцы товарища Жириновского».

«Тактика такого риторического шантажа – это явно не случай с Бегловым. На Беглова такие вещи не действуют. Это человек опытный, ему доводилось бывать в разных сложных ситуациях. Жириновский мог бы и знать об этом, они ведь знакомы довольно давно. Но, видимо, старейший партийный тяжеловес с возрастом теряет свое чутье», – подытожил Мартынов.