Беглов назначил нового главу комитета миграционной политики Петербурга

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в городе Олега Капитанова.

«С 28.06.2019 на должность председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов», – говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.