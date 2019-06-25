Политолог: Беглов собирает в свою команду наиболее эффективных и успешных менеджеров

«Капитанов – достаточно известный и адекватный политик. Его вступление в команду Беглова означает, что он вполне рационально мыслит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя назначение выходца из ЛДПР Олега Капитанова в команду главы Петербурга Александра Беглова.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал правильным решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предложить возглавить городской комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики главе фракции ЛДПР в Заксобрании города Олегу Капитанову. Капитанов ранее также подавал документы на участие в предстоящих выборах губернатора северной столицы.

По словам Данилина, решение главы города работать с Капитановым говорит о том, что «Беглов собирает в свою команду наиболее эффективных и успешных менеджеров для реализации своих проектов в Петербурге». «Это такая взаимная синергия. Капитанов понимал, что никогда не победит на выборах. С другой стороны, у него есть планы того, как можно улучшить город. Они с Бегловым обсудили – и тот принял решение пригласить Капитанова в свою команду. Это очень позитивно», – пояснил Данилин.

Что касается партийной принадлежности Капитанова, то при желании работать в одной команде это нисколько не скажется на результате, полагает эксперт. «У меня есть много примеров, когда представители разных партий поддерживают одного кандидата. В Орле единороссы поддержали кандидата в губернаторы от КПРФ. Сейчас в Забайкальском крае Александра Осипова поддерживают коммунисты, либерал-демократы и «Единая Россия». Если у человека есть видение, как улучшить положение во вверенном ему регионе, то реализация этого плана найдет поддержку у совсем разных политических сил», – подытожил Павел Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Беглов на заседании городского правительства выразил «полное согласие» с Капитановым в том, что касается наведения порядка в миграционной политике.

«На прошлой неделе я принял отставку председателя комитета по межнациональным отношениям, там есть, над чем работать. У меня есть к вам предложение. Вы человек сильный, а почему бы вам не возглавить комитет?» – спросил Беглов.

Он назвал случаи перехода депутатов ЗСО в правительство сложившейся практикой, которая приносит положительные результаты. Капитанов ответил, что «с удовольствием» принимает предложение Беглова. «Надеюсь, что граждане нашего города увидят реальные шаги, реальные дела за нами», – сказал Капитанов.

Капитанов был избран депутатом Заксобрания Петербурга от ЛДПР в сентябре 2016 года. Политик входит в комиссию по социальной политике и здравоохранению.