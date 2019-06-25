Беглов предложил главе фракции ЛДПР в Заксобрании занять пост главы комитета

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил занять пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Смольном главе фракции ЛДПР в Заксобрании города Олегу Капитанову, который подал документы на участие в выборах главы Петербурга.

«Что касается мигрантов, я с вами полностью согласен, порядок нужно наводить, у нас здесь не все так хорошо. На прошлой неделе я принял отставку председателя комитета по межнациональным отношениям, там есть, над чем работать. У меня есть к вам предложение. Вы человек сильный, а почему бы вам не возглавить комитет?» – передает слова Беглова на заседании городского правительства ТАСС.

Он напомнил, что случаи перехода депутатов ЗСО в правительство города – сложившаяся практика, которая приносит положительные результаты.

«С удовольствием это сделаю. Я принял ваше предложение. Надеюсь, что граждане нашего города увидят реальные шаги, реальные дела за нами», – сказал Капитанов.

Капитанов был избран депутатом Заксобрания Петербурга шестого созыва от ЛДПР в сентябре 2016 года. Входит в комиссию по социальной политике и здравоохранению.