Минстрой допустил изменения нормативов платы за отопление

В России могут изменить нормативы платы за отопление в зависимости от ситуации с региональными тарифами, сообщила директор департамента развития ЖКХ Минстроя Светлана Никонова.

По ее словам, Министерство строительства и ЖКХ запустили мониторинг текущей ситуации с тарифами с целью определения последствий для потребителей в конкретных регионах, передает «Интерфакс».

После этого планируется принять «дальнейшее решение по поводу переходов установления нормативов отопления и карт принятия таких решений», отметила Никонова.

Также она отметила, что проблему нормативов платы за отопление может решить установка счетчиков тепла в жилых домах.

«Ресурс должен быть посчитан и это потребление должно быть учтено общедомовым прибором учёта. Дальше отпадут все вопросы по нормативам, по их распределению, этажности. Не будет этих дискуссий», - добавила Никонова.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. По словам депутата, основная нагрузка ляжет на собственников квартир, находящихся с первого по четвертый этаж. Однако позже Минстрой опроверг информацию о смене тарифов на отопление.