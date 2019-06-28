В Белоруссии рассказали об отказе «Транснефти» в создании пунктов контроля качества нефти

Гендиректор белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что российская и польская стороны отказывали в создании совместных точек контроля за качеством нефти.

«На наши неоднократные предложения о совместном контроле – организации представительства «Гомельтранснефть Дружба» в Польше для приемо-сдаточных операций на станции Адамово – мы также получили отказ. Российская и польская стороны, ссылаясь на «сложившуюся практику взаимодействия», откладывали принятие решения об утверждении регламента взаимодействия, который предоставляет специалистам белорусского предприятия доступ к контролю систем измерения и участию в лабораторных испытаниях на польской территории», – цитирует Борисенко БелТА.

Он добавил, что ПАО «Транснефть» отказывалась от предложений по согласованию строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти.

В связи с этим белорусское предприятие решило создать новые точки контроля количества и качества сырья, поступающего из России, отметил он. «Мы вынуждены идти на эту меру, чтобы обезопасить себя от ситуаций, подобных нынешней», – подчеркнул глава «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее в пятницу сообщалось, что «Гомельтранснефть Дружба» начинает обсуждать с ПАО «Транснефть» варианты компенсации из-за сокращения объемов транспортировки нефти.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.