Глава Рослесхоза подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства – заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение.

Об этом ТАСС сообщил сам Валентик. «Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», – сказал он.

Заявление на увольнение составлено на имя председателя правительства Дмитрия Медведева.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский Государственный Университет. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства России, Росприроднадзоре. С октября 2014 года занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

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