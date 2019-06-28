Не хотевший возвращения России в ПАСЕ словак оказался «американским шпионом»

Глава делегации Словакии в ПАСЕ Любош Блага назвал депутата Мартина Полячека, подписавшего протест против возвращения России полномочий в Ассамблее, «одним из ведущих американских шпионов в словацком парламенте» и «абсолютно сумасшедшим».

«Конечно, мы остаемся в ПАСЕ. Мы рады, что смогли помочь россиянам получить их права, я лично два года боролся за права России в ПАСЕ, поскольку я возглавляю словацкую делегацию», – сказал Блага, подчеркнув, что «официальная позиция Словакии – поддержка России и ее права в ПАСЕ», передает РИА «Новости».

«Есть только один крайне неолиберальный депутат от оппозиции, господин Полячик (ALDE), который, предположительно, является одним из ведущих американских шпионов в словацком парламенте, крайне ненавидящий Россию, поддерживающий ненависть против нашего российского партнера. Он абсолютно сумасшедший», – сказал глава делегации Словакии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Блага подчеркнул, что «словацкая делегация поддержала Россию всеми тремя депутатами от правительственных партий, и только один депутат от оппозиции проголосовал против России». «Он даже подписал совместное заявление, спонсируемое Украиной, против Совета Европы и России», – отметил глава делегации Словакии в ПАСЕ, указав, что у Полячика не было полномочий подписывать заявление от имени Братиславы.

«Спикер словацкого парламента вместе со мной выступил с заявлением против этого акта господина Полячика, и мы призываем оппозиционную либеральную фракцию в словацком парламенте отстранить его от должности в ПАСЕ», – сказал Блага, выразив надежду, что «они понимают, насколько безответственным и детским было его поведение».

«Самое смешное, что он подписал резолюцию, что он покинет сессию, но он остался, и он все еще находится в Страсбурге. Это смешно и стыдно», – сказал глава делегации Словакии в ПАСЕ.

«Но мы не несем ответственности за поведение американских агентов в парламенте Словакии», – заключил Блага.

Напомним, в среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. После этого Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.

В Киеве также заявили, что летнюю сессию ПАСЕ якобы решили пропустить делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши. Однако антироссийский демарш Словакии в ПАСЕ оказался выдумкой Украины. Грузия и Литва также отказались покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Россия победила в ПАСЕ.