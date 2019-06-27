«Отравитель» из Твери оказался лже-полицейским

Мужчина, задержанный за серию ограблений и отравлений, при себе имел поддельное удостоверение полиции, сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по ЦФО.

У него нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции, три газовых баллончика, два ножа, охолощенный пистолет Макарова, который предназначен для подачи звуковых сигналов. Кроме того, у него нашли металлическую фляжку со смесью спирта и нейролептика азалептина, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в Тверской области задержан подозреваемый в отравлении пассажира электрички. В феврале он отравил и ограбил в тамбуре поезда Подсолнечная – Москва мужчину 1965 года рождения. Отравленный умер от отравления клозапином.

Ранее стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. Полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.