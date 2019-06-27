Подозреваемого в отравлении пассажира электрички задержали под Тверью

В Тверской области задержан подозреваемый в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.

В феврале в тамбуре поезда Подсолнечная – Москва был найден мужчина 1965 года рождения в сильном алкогольном опьянении и без ценных вещей при себе, рассказала Марковская, передает РИА «Новости».

Его госпитализировали, но через два часа он умер. Причиной смерти стало отравление клозапином, концентрация этого вещества в крови была критической в сочетании с алкоголем.

Задержанный по подозрению в отравлении мужчины житель Твери ранее был судим за убийства и разбои, суд арестовал его.

В ходе обысков у подозреваемого нашли вещи и документы предполагаемых жертв. Следствие проверяет, был ли он причастен к похожим преступлениям в Подмосковье и Тверской области.

24 июня стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.