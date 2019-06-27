США отказали России в публикации переписки о взломе сервера Демпартии

Вашингтон отказал Москве в публикации переписки по вопросу взлома сервера Демократической партии и продолжает грубо искажать ее содержание, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Россия была вынуждена официально предложить американским властям опубликовать переписку по данному вопросу. Госдепартамент США ответил отказом, который обосновали необходимостью соблюдения договоренностей о конфиденциальности информационного обмена. Но фактически именно американская сторона их нарушает», – сказал Мурашов, передает ТАСС.

В качестве примера он привел действия бывшего координатора Государственного департамента Кристофера Пэйнтера. «На международных мероприятиях он продолжает позиционировать себя в качестве официального лица и не только публично комментирует указанную переписку, но и грубо искажает ее характер и содержание», – уточнил Мурашов.

По его словам, также американские СМИ намеренно замалчивали мнения авторитетных американских экспертов о том, что информационные ресурсы Демпартии были плохо защищены. В частности, один из ведущих экспертов в области информационной безопасности Джон Макафи сообщал в интервью телеканалу Russia Today, что для взлома использовался зараженный из интернета фрагмент старого вредоносного ПО, которое было использовано «лицом, не обладающим высокой квалификацией».

«Набившая оскомину история взлома ресурсов Демократической партии США стала раскручиваться тогда, когда из нее можно было извлечь политические дивиденды. По своей сути, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре», – сказал Мурашов.

Он также заявил, что основным источником кибератак на информационные объекты в России являются США.

Утечка с серверов Демпартии была выявлена в апреле 2016 года, в июне экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила во взломе Россию, однако спустя месяц Белый дом заявил об отсутствии оснований для обвинения конкретной страны.