Россия приняла решение о поставках растительной продукции из Грузии

Россельхознадзор не будет добиваться запрета ввоза растительной продукции из Грузии, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Данкверт сообщил, что этот вопрос даже не рассматривается, так как у России нет претензий к работе с грузинскими коллегами в этой сфере.

«Я вам могу сказать, что Грузия сегодня импортирует из России гораздо больше... То есть мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре», – приводит его слова ТАСС.

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Данкверт добавил, что Россельхознадзор планирует до октября урегулировать все вопросы, связанные с поставкой свинины в Китай.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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