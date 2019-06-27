ВШЭ вошла в топ-60 лучших молодых университетов мира

Взгляд
27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
Перейти а раздел…

Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 4 комментария

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-24
            Экипаж Ан-24 в Бурятии сообщал об отказе систем управленияНа Украине заявили о причастности к реформам Петра IРоссия определилась с решением по долгу перед ПАСЕУкраинских туристов выселили из отеля в Греции за флаги УПА
            Партия Зеленского выступила против выхода Украины из ПАСЕБританцев удивил перехват российских самолетов над БалтикойПушков объяснил ошибку Украины в ПАСЕПознер осудил античеловеческую позицию РПЦ
            Толстой рассказал о невиданных страстях в ПАСЕЗахарова посмеялась над уходом делегации Украины из ПАСЕСША с моря и с неба стали следить за «Адмиралом Горшковым»Умер основатель группы «Високосный год»

            Главная тема


            Почему Россия победила в ПАСЕ

            поддерживает Россию


            Антироссийский демарш Словакии в ПАСЕ оказался выдумкой Украины

            «как партнеры»


            США отреагировали на решение Индии купить С-400

            «на это не пойдет»


            Климкин выступил против помощи украинским морякам

            Видео

            скандал с курсантами


            Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

            доигрались


            Выступивший в антироссийских футболках грузинской клуб начали массово покидать футболисты

            горячий регион


            Россия выбрала союзника на Ближнем Востоке

            звезда Instagram


            Установлена личность девушки из Тбилиси с оскорбительным плакатом в адрес России

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            ВШЭ вошла в топ-60 лучших молодых университетов мира

            27 июня 2019, 09:56

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Высшая школа экономики поднялась на 24 позиции и заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. ВШЭ стала единственным российским вузом, вошедшим в первую сотню этого рейтинга.

            «Хочу поздравить Высшую школу экономики с прорывом на 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. Эта позиция не только свидетельствует о безусловном лидерстве ВШЭ среди российских университетов младше 50 лет, но и демонстрирует, что ВШЭ сегодня – один из лучших вузов мира», – приводятся в сообщении на сайте ВШЭ слова главного директора по знаниям ТНЕ Фила Бейти.

            «Очевидно, что Высшая школа экономики – это восходящая звезда мирового высшего образования, которой удалось достичь выдающихся успехов в преподавании и науке всего за несколько десятилетий с момента ее основания в 1992 году. Университет впервые вошел в рейтинг молодых университетов THE в 2017 году в районе сотого места, и сегодня приближается к топ-50. Такое продвижение ВШЭ связано и с развитием всестороннего и сбалансированного спектра индикаторов THE. Но главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ», – добавил он.

            В рейтинг входят вузы, созданные не более 50 лет назад, по методологии он является производной от основного рейтинга THE, публикуемого осенью.

            «Вышка сократила дистанцию до топ-50, практически преодолев разрыв на две трети по сравнению с прошлым годом, и чтобы войти в пятьдесят лучших молодых университетов мира осталось 10 трудных шагов. Вхождение в рейтинг – не самоцель, для нас важно преодолеть «недостаток» молодых университетов – признание в глобальной среде их академической репутации. Неслучайно методология рейтингов молодых университетов иначе расставляет весовые коэффициенты для составных показателей рейтинга. ВШЭ показывает хорошие результаты и в институциональных рейтингах, конкурируя с именитыми «старыми» университетами», – сказала старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

            Показатели рейтинга аналогичны институциональному рейтингу, но их коэффициенты отражают специфику молодых университетов, которые еще «не успели» набрать необходимую академическую репутацию: если в институциональном рейтинге репутация составляет 33%, то в рейтинге молодых университетов этот показатель имеет более низкий вес – 22%, который перераспределяется между другими показателями.

            В сообщении отмечается, что, «в отличие от большинства вузов, представленных в рейтинге, Высшая школа экономики действительно была создана в 1992 году «с нуля», тогда как многие университеты в этом рейтинге отсчитывают новую историю от своей реорганизации, которая произошла не более 50 лет назад». «Вышка отметила свой 25-летний юбилей вхождением в топ-100 рейтинга молодых университетов ТНЕ и за два года продвинулась почти на 40 позиций», – говорится в сообщении ВШЭ.

            «За годы своего существования ВШЭ из вуза с единственной программой по экономике выросла в многопрофильный глобальный университет, в котором развиваются не только традиционные для университета направления – экономика, социология, политические науки, но и недавно созданные, но уже получившие мировое признание – математика, компьютерные науки, а также совсем новые, например, физика, химия, биология и биотехнологии», – заключили в НИУ ВШЭ.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............