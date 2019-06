Число стобалльников ЕГЭ по русскому резко сократилось ВШЭ вошла в топ-60 лучших молодых университетов мира 27 июня 2019, 09:56 Текст: Ольга Никитина

Версия для печати Высшая школа экономики поднялась на 24 позиции и заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. ВШЭ стала единственным российским вузом, вошедшим в первую сотню этого рейтинга. «Хочу поздравить Высшую школу экономики с прорывом на 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. Эта позиция не только свидетельствует о безусловном лидерстве ВШЭ среди российских университетов младше 50 лет, но и демонстрирует, что ВШЭ сегодня – один из лучших вузов мира», – приводятся в сообщении на сайте ВШЭ слова главного директора по знаниям ТНЕ Фила Бейти. «Очевидно, что Высшая школа экономики – это восходящая звезда мирового высшего образования, которой удалось достичь выдающихся успехов в преподавании и науке всего за несколько десятилетий с момента ее основания в 1992 году. Университет впервые вошел в рейтинг молодых университетов THE в 2017 году в районе сотого места, и сегодня приближается к топ-50. Такое продвижение ВШЭ связано и с развитием всестороннего и сбалансированного спектра индикаторов THE. Но главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ», – добавил он. В рейтинг входят вузы, созданные не более 50 лет назад, по методологии он является производной от основного рейтинга THE, публикуемого осенью. «Вышка сократила дистанцию до топ-50, практически преодолев разрыв на две трети по сравнению с прошлым годом, и чтобы войти в пятьдесят лучших молодых университетов мира осталось 10 трудных шагов. Вхождение в рейтинг – не самоцель, для нас важно преодолеть «недостаток» молодых университетов – признание в глобальной среде их академической репутации. Неслучайно методология рейтингов молодых университетов иначе расставляет весовые коэффициенты для составных показателей рейтинга. ВШЭ показывает хорошие результаты и в институциональных рейтингах, конкурируя с именитыми «старыми» университетами», – сказала старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина. Показатели рейтинга аналогичны институциональному рейтингу, но их коэффициенты отражают специфику молодых университетов, которые еще «не успели» набрать необходимую академическую репутацию: если в институциональном рейтинге репутация составляет 33%, то в рейтинге молодых университетов этот показатель имеет более низкий вес – 22%, который перераспределяется между другими показателями. В сообщении отмечается, что, «в отличие от большинства вузов, представленных в рейтинге, Высшая школа экономики действительно была создана в 1992 году «с нуля», тогда как многие университеты в этом рейтинге отсчитывают новую историю от своей реорганизации, которая произошла не более 50 лет назад». «Вышка отметила свой 25-летний юбилей вхождением в топ-100 рейтинга молодых университетов ТНЕ и за два года продвинулась почти на 40 позиций», – говорится в сообщении ВШЭ. «За годы своего существования ВШЭ из вуза с единственной программой по экономике выросла в многопрофильный глобальный университет, в котором развиваются не только традиционные для университета направления – экономика, социология, политические науки, но и недавно созданные, но уже получившие мировое признание – математика, компьютерные науки, а также совсем новые, например, физика, химия, биология и биотехнологии», – заключили в НИУ ВШЭ. Популярные материалы Турецкий пятизвездочный отель обвинили в дискриминации детей из России Футболисты стали массово покидать грузинский клуб после антироссийской акции Пушков ответил Кикабидзе на слова о поддержке грузинской оппозиции

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях