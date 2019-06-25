Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр

Брейк-данс официально включили в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как олимпийский вид спорта брейк-данс дебютировал на юношеских Играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Тогда первым в истории чемпионом по данному виду спорта стал россиянин Сергей Чернышев.

Предложение о добавлении брейк-данса в программу Олимпийских игр, а также серфинга, скалолазания и скейтбординга одобрили на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, передает ТАСС.

При этом предложение по всем четырем видам спорта члены комитета МОК поддержали единогласно.

Отмечается, что в брейк-дансе два комплекта наград разыграют 16 мужчин и 16 женщин. А впервые за историю Игр медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге разыграют в следующем году в Токио.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 24 июля по 11 августа в Париже. С учетом указанных видов спорта их общее количество в олимпийской программе достигнет 33.

Ранее МОК одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже расширить программу соревнований.