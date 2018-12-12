МОК одобрил введение брейк-данса в программу Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже расширить программу соревнований.

МОК одобрил внесение в программу Олимпиады в Париже соревнования по брейк-дансу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу. Окончательное утверждение этих видов спорта в программе Игр-2024 состоится на сессии МОК в июне 2019 года, сообщает ТАСС.

Напомним, брейк-данс уже дебютировал как олимпийский вида спорта на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе в октябре. А первым в истории чемпионом стал представитель России Сергей Чернышев.

Летом 2018 года олимпийский комитет решил включить пять новых видов спорта в программу Игр 2020 года в Токио: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг, но с оговоркой, что этот список состязаний будет актуален только для ОИ-2020, а оргкомитеты последующих Олимпиад могут также формировать программу.

Ранее министр спорта заявил, что Россия должна войти в тройку лидеров на Олимпиаде в Токио.